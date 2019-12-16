Лол, трэш, мем: как хорошо вы знаете молодежный сленг – тест
В Министерстве цифровой трансформации взялись учить пенсионеров современному молодежному сленгу. Термины, которые использует молодежь, объясняют старшему поколению простыми словами.
Начали обучение с простейших слов – "мем", "мессенджер" и "лол". Но обещают продолжить.
К слову: Черная кошка и пустые ведра: верите ли вы в суеверия?
Чаще всего сленг используют во время общения в социальных сетях.
А вы хорошо знаете современный молодежный сленг? На самом деле это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Предлагаем пройти тест.
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