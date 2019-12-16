Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест

У Міністерстві цифрової трансформації взялися вчити пенсіонерів сучасного молодіжного сленгу. Терміни, які використовує молодь, пояснюють старшому поколінню простими словами.

Розпочали навчання з найпростіших слів – "мем", "месенджер" і "лол". Але обіцяють продовжити.

До слова: Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?

Найчастіше сленг використовують під час спілкування у соціальних мережах.

А ви добре знаєте сучасний молодіжний сленг? Насправді це не так просто, як може здатися на перший погляд. Пропонуємо пройти тест.