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      Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест

      397 Читать новость на русском
      Як добре ви знаєте сучасний молодіжний сленг / dnioz.ru

      У Міністерстві цифрової трансформації взялися вчити пенсіонерів сучасного молодіжного сленгу. Терміни, які використовує молодь, пояснюють старшому поколінню простими словами.

      Розпочали навчання з найпростіших слів – "мем", "месенджер" і "лол". Але обіцяють продовжити.

      До слова: Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?

      Найчастіше сленг використовують під час спілкування у соціальних мережах.

      А ви добре знаєте сучасний молодіжний сленг? Насправді це не так просто, як може здатися на перший погляд. Пропонуємо пройти тест.

       

       

      Верховний суд дозволив УПЦ МП зберегти свою назву
      16 грудня
      9106
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Тести Техно LifeStyle
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