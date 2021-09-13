Ломаю стереотипы о церкви, – священник развивает блог в Facebook, Instagram и Tik-Tok

Прикарпатский священник из села Козина имеет незаурядные достижения в соцсетях. У Ивана Гнатюка более 40 тысяч подписчиков в Instagram.

Духовник-блогер развивает также свои страницы в Facebook и Tik-Tok и мечтает о Youtube. Подписчиков привлекает опровержением стереотипов, общими молитвами и ответами на вопросы, которые беспокоят людей.

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О чем блог священника

"Ломаю стереотипы о Церкви", "мотивирую притчами" и "кто спит, тот не грешит" – такой вид имеет "шапка" профиля в Instagram Прикарпатского священника Ивана Гнатюка. Здесь нет засилья рекламы и "гивов", – лишь слово Божие и учение церкви.

Кроме того, он дает ответы на вопросы прихожан. Больше всего людей интересуют суеверия, как вот о красной нитке или о том, грех ли мыть голову в воскресенье.

"Каждую пятницу имею рубрику, которая называется "спрашивайте". Любой вопрос, интересующий человека, можно задать. Пытаюсь в сториз ответить в течение выходных. Бывают тысячи вопросов", – рассказал священник Иван Гнатюк.

Почему священник овладевает соцсетями

Инстаблогером священник Иван Гнатюк, который служит в храме в селе Козина, стал в 2020 году, когда заболел COVID-19. Говорит, что сложно было месяц без литургии, поэтому решил отыскать живую приход в режиме онлайн. Хотя записывать сториз решился не сразу.

"Сравнить сейчас и то, что было в начале – это огромная разница, пропасть. Это такая застенчивость, закручивание слов. Я одну сториз мог снимать час, потому что старался подобрать слово. Там есть ограничения во времени, то нельзя так себе сесть и говорить, сколько хочешь", – рассказал Иван Гнатюк.

Аудитория расширяется – почему

Каждый вечер духовник вместе с прихожанами молится онлайн, а также девятнице. Аудитория постоянно растет, хотя, как говорит отец, финансовых ресурсов в это не вкладывает.

"Я же не рекламирую ничего, я не рекламирую за деньги. Соответственно, не имею средств, чтобы вкладывать так, как это делают блогеры. Хотя я понимаю, почему он начал расти. Потому что эта информация полезна для людей. Что люди в этом нуждаются", – отметил священник

Зачем Церкви соцсети

Тонкости ведения страниц в соцсетях священник овладел самостоятельно. Сейчас, кроме Instagram, его читают в Facebook и смотрят в Tik-Tok.

"Так как за те ТИК-токи. Я сказал на 15 секунд, и там 100 тысяч просмотров. Был очень удивлен. Вроде не сказал ничего нового или чрезвычайного, но просто какой – то человек в этом нуждался", – отмечает блогер.

Если церковь не будет идти в социальные сети, если она не будет делать такой клич к молодежи, то, соответственно, эту молодежь заберет кто-то другой и вложит молодому человеку в голову то, что ее просто будет уничтожать,

– добавил он.

Помощников отец не имеет, страницы ведет сам. Говорит, что это принципиально, ведь общение с прихожанами является конфиденциальным. Планов по работе в соцсетях у Ивана Гнатюка немало, в частности, намерен активно развивать еще и Youtube.

Как отец Иван Гнатюк создал блоги в соцсетях: смотрите видео