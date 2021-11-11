Об этом самопровозглашенный президент Беларуси сообщил во время разговора с руководством Совета министров. По его словам, поляки ловят беженцев на границе с Германией и везут их в Беларусь.
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Лукашенко проманипулировал детьми
Лукашенко заявил, что на территорию Беларуси пытались вытолкать более тысячи человек. Мол, их там ловят до границы с Германией, а может и в самой Германии.
Бьют. Ломают ребра, чтобы не было видно. Люди все в синяках. Избитые и поломанные, а их выбрасывают на госграницу,
– подчеркнул он.
Белорусский диктатор считает, что людей вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Однако, по его заявлению, ни один человек через закрытую границу не прошел в Беларусь.
Лукашенко также обвинил Польшу в том, что они, как фашисты из гестапо, включают ночью прожекторы и громкую связь. "Дети спать не могут, их укладывают в несчастные палатки", – добавил он.
Мигранты на границе Беларуси: главное
- Из Беларуси к польской границе отправилась 8 ноября 2021 года толпа мигрантов. Некоторым удалось прорваться в страну и скрыться. Однако впоследствии людей задержали.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Лукашенко спровоцировал политкризис на польско-белорусской границе для расшатывания ЕС. В немецком Бундестаге предложили открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу, привлекая Украину.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов порекомендовал немецким социал-демократам поселить мигрантов из Беларуси у себя. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на украинскую границу установили дополнительную охрану – почти 9 тысяч военных.