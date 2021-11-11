Про це самопроголошений президент Білорусі повідомив під час розмови з керівництвом Ради міністрів. За його словами, поляки ловлять біженців на кордоні з Німеччиною та везуть їх до Білорусі.
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Лукашенко проманіпулював дітьми
Лукашенко заявив, що на територію Білорусі намагались виштовхати понад тисячу осіб. Мовляв, їх там ловлять до кордону з Німеччиною, а може й у самій Німеччині.
Б'ють. Ламають ребра, щоб не було видно. Люди всі в синцях. Побиті й поламані, а їх викидають на держкордон,
– наголосив він.
Білоруський диктатор вважає, що людей вивозять на кордон і в різних місцях починають виштовхувати. Проте, за його заявою, жодна людина через закритий кордон не пройшла у Білорусь.
Лукашенко також звинуватив Польщу у тому, що вони, як фашисти з гестапо, вмикають уночі прожектори та гучний зв'язок. "Діти спати не можуть бути, їх вкладають в нещасні намети", – додав він.
Мігранти на кордоні Білорусі: головне
- З Білорусі до польського кордону вирушив 8 листопада 2021 року натовп мігрантів. Деяким вдалося прорватися у країну й утекти. Проте згодом людей затримали.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко спровокував політкризу на польсько-білоруському кордоні для розхитування ЄС. У німецькому Бундестазі запропонували відкрити контрольований шлях для мігрантів із Білорусі до Польщі, залучивши Україну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов порекомендував німецьким соціал-демократам поселити мігрантів із Білорусі у себе. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що на український кордон встановили додаткову охорону – майже 9 тисяч військових.