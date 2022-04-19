Лондон не собирается участвовать в обмене Медведчука на британских добровольцев
Источник:CNN
Великобритания не намерена проталкивать идею обмена Медведчука на двух своих граждан, которые воевали в Украине как добровольцы и попали в плен России.
Об этом сообщил министр Северной Ирландии Брэндон Льюис в комментарии телеканалу Sky News. Политик в то же время не ответил, работает ли правительство над возвращением бойцов, сославшись на "вопросы национальной безопасности".
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Мы фактически проходим процесс санкций на людей, близких к режиму Путина. Мы не будем рассматривать возможности, в которых можем как-то помочь России,
– сказал министр.
Британия продолжает поддерживать Украину
Брэндон Льюис также подчеркнул, что Великобритания всегда несет ответственность за своих граждан и призвал людей "не ездить в Украину нелегально".
Вооруженные силы Украины имеют поддержку Великобритании. Мы продолжаем оказывать эту поддержку, и это правильный способ сделать это,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что поддерживать Украину можно через "правильные каналы", например:
- финансово;
- открывая свои дома для беженцев.
Медведчук просил его обменять: коротко
- Задержанный СБУ Медведчук попросил обменять его на жителей и защитников Мариуполя.
- В свою очередь Алексей Данилов допустил возможность обмена пророссийского народного депутата, но "с привлечением третьей стороны".
- Михаил Подоляк же не верит, что Путин согласится обменять своего кума на украинский город.
К слову – Медведчук просит об обмене: смотрите видео