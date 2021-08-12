В Лондоне антивакцинаторы при попытке штурма BBC перепутали здания

В Лондоне противники вакцинации решили взять штурмом офис BBC. Люди недовольны тем, как новостная служба освещает темы пандемии и вакцинации. Однако протестующие перепутали здания.

Противники вакцинации попытались взять штурмом старое здание BBC, с которого новостная служба переехала еще в 2013 году. В старом офисе остались только съемочные группы развлекательных шоу.

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Без столкновений с полицией не обошлось

Протестующие собрались под старым офисом BBC с криками "позор", называли новостную службу "вирусом". Антивакцинаторы раскритиковали политику медиа по освещению новостей, касающихся пандемии COVID-19 и вакцинации.

Одним из лидеров протеста был брат экс-лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корсби – Питер. В комментарии одному из каналов он назвал журналистов новостной службы мерзавцами и заверил, что протестующие "возьмут их на себя".

При попытке штурма старого офиса не обошлось без столкновений с правоохранителями. Когда конфликт начал набирать обороты, полиции пришлось вызывать подкрепление. Однако впоследствии схватки стихли, и часть протестующих отправилась в новый офис BBC. Там все прошло спокойно.

По предварительным данным, во время протеста никого не задержали.

Столкновения антивакцинаторов и полиции под старым офисом BBC

Реакция BBC на протесты

Телеведущая Шарлин Уайт при попытке штурма старого офиса новостной службы как раз была на съемках токшоу. Уайт не понимает намерений антивакцинаторов.

Не знаю, чего они надеялись достичь, но все, что они нашли бы здесь – это меня, Джейн, Надю и Пенни в шоу "Распущенные женщины", на котором мы обсуждали менопаузу,

– рассказала телеведущая.

Директор BBC News Фрэн Ансворт заявила, что в последнее время количество угроз журналистам компании растет. Поэтому она посоветовала своим коллегам учиться противодействовать угрозам и нападениям.

Протесты против вакцинации в мире: последние новости

Во Франции 7 августа прошли протесты из-за запрета посещать учреждения культуры и спорткомплексы без сертификата о вакцинации, иммунитета или отрицательного ПЦР-теста. Во время демонстрации полиция применила силу и распылила перцовый спрей.

В этот же день в Польше протесты вспыхнули из-за планов правительства усилить борьбу с COVID-19 и внедрить обязательную вакцинацию. Со схожими причинами вышли на улицы и противники вакцинации в Испании.

Массовые протесты вспыхнули в Литве 10 августа 2021 года. Люди требуют отмены ограничений для невакцинированных граждан, отклонить закон об обязательной вакцинации. Также пикетчики выступают за отставку правительства. Во время столкновений пострадали 10 полицейских. 26 участников протеста задержали.

! Вакцинация является важной и нужной. Несмотря на спад количества зараженных, в Украине нпблюдают тенденцию к увеличению случаев госпитализации больных коронавирусом. Также в Украине зафиксировали первые случаи штамма Дельта, который является в 1,6 раз более заразным.