Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 08:20 по местному времени в районе Чингфорд.

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Автобус врезался в дом

В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в кофейню, где расположена электрическая подстанция. По предварительным данным, у транспортного средства, вероятно, отказали тормоза.

Водитель в результате столкновения не мог выбраться из автобуса самостоятельно, спасателям пришлось его вызволять. Большинство пассажиров отделались легкими травмами, им оказали помощь на месте.

Так, 19 человек получили ранения, из них пятерых – троих детей и двух взрослых – забрали в медучреждение. Сейчас британские правоохранители осуществляют расследование всех причин и обстоятельств аварии.