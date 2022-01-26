Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня близько 08:20 за місцевим часом у районі Чінґфорд.

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Автобус врізався у будинок

Двоповерховий автобус з дітьми врізався в кав'ярню, де розташована електрична підстанція. За попередніми даними, у транспортного засобу, ймовірно, відмовили гальма.

Водій унаслідок зіткнення не міг вибратися з автобуса самостійно, рятувальникам довелося його визволяти. Більшість пасажирів відбулися легкими травмами – їм надали допомогу на місці.

Так, 19 людей зазнали поранень, із них п'ятьох – трьох дітей і двох дорослих – забрали до лікарні. Наразі британські правоохоронці здійснюють розслідування всіх причин та обставин аварії.