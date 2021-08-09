В Лондоне сломался Тауэрский мост: водители и пешеходы застряли в пробках – фото, видео
Источник:CNN
В Лондоне 9 августа сломался знаменитый Тауэрский мост. Из-за технических неисправностей сооружение на несколько часов осталось в поднятом положении.
В результате сотни пешеходов и водителей не имели возможность добраться до другой части города. Поэтому Лондон сковали огромные пробки.
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Тауэрский мост в Лондоне не могут опустить
Проблемы на Тауэрском мосту возникли после прохождения большого корабля. В полиции подтвердили, что он застрял в поднятом положении из-за "технической неисправности".
Сейчас ни правоохранители, ни представители корпорации, которой принадлежит мост, не назвали причину. После того как большое судно прошло необходимое расстояние, мост остался разведенным. Из-за этого прервалось пешеходное и автомобильное сообщение.
Корпорация, владеющая Тауэрским мостом, уже прокомментировала инцидент. "Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно скорее", – заявил представитель City of London Corporation.
Лондонская полиция призвала жителей и гостей города избегать поездок в район моста и искать объездные пути. Сейчас он закрыт как для водителей, так и пешеходов.Справка. Тауэрский мост открывается около 800 раз в год, чтобы пропустить большие суда. Чтобы избежать аварий или неисправностей, время открытия сооружения для кораблей обсуждается минимум за сутки.
Тауэрский мост ломается не впервые
- В августе 2020 года в Лондоне произошла похожая ситуация. Знаменитый Тауэрский мост заклинило во время разведения.
- Правоохранители полностью перекрыли район вокруг сооружения и вызвали ремонтные бригады. В результате аварии центральный трафик в столице Великобритании был полностью заблокирован.
- Тогда специалистам удалось починить неисправность за 1,5 часа.