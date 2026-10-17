Ультраправая активистка и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома. Она заявила, что на каждом брифинге показывала бы президенту все необходимые факты.

Об этом говорится в постах этой активистки в социальной сети Х.

Почему Лумер хочет занять эту должность?

Она считает себя идеальной кандидаткой после увольнения Кэти Захарии. Лумер опубликовала несколько постов, в которых пошутила о своем цвете волос и заверила, что стала бы "замечательной пресс-секретарью".

Активистка выложила отретушированное фото, на котором ее лицо наложили на светлые волосы, ведь и Захария, и ее предшественница Кэролайн Ливитт – блондинки. Впоследствии она добавила детскую фотографию, чтобы доказать, что от природы у нее светлый цвет волос.



Лумер показала отретушированное фото, на котором она блондинка / Из соцсети Х

Что этому предшествовало и кто еще в списке?

Предыдущая пресс-секретарь Кэти Захария проработала всего пять дней и подверглась сокрушительной критике после первого же брифинга, на котором она заметно нервничала и ответила лишь на три вопроса. Несмотря на это, Лумер встала на ее защиту, назвав критику "неоправданной жестокостью" и пожелав ей всего наилучшего.

Сейчас среди вероятных кандидатов на вакантное место называют заместительницу пресс-секретаря Анну Келли, консервативного комментатора Скотта Дженнингса и писательницу Элизабет Пипко. Сам Дональд Трамп в комментарии журналистам отметил, что не спешит с новым назначением.

Изменение взглядов на Украину

Лора Лумер долгое время продвигала пророссийские нарративы и выступала против помощи Киеву, однако летом 2026 года признала, что находилась под влиянием российской пропаганды. В июле она впервые приехала в Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским и осмотрела объекты, разрушенные российскими ударами. После этого визита активистка призвала предоставить украинцам дополнительные ракеты для систем Patriot.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Лумер также о публично опровергла я тезис о том, что война продолжается из-за Зеленского, подчеркнув, что истинная причина кроется исключительно в имперских амбициях Владимира Путина.