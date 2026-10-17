Про це йдеться в дописах діячки у соцмережі Х.

Чому Лумер хоче на цю посаду?

Вона вважає себе ідеальною кандидаткою після звільнення Кеті Захарії. Лумер опублікувала кілька повідомлень, де пожартувала про свій колір волосся та запевнила, що стала б "чудовою прессекретаркою".

Активістка виклала відредаговане фото, де її обличчя наклали на світле волосся, адже і Захарія, і її попередниця Керолайн Лівітт – білявки. Згодом вона додала дитячу світлину, щоб довести, що від природи має світлий колір волосся.



Лумер показала відредаговане фото на якому вона білявка / З соцмережі Х

Що передувало та хто ще у списку?

Попередня речниця Кеті Захарія пропрацювала лише п'ять днів і зазнала нищівної критики після першого ж брифінгу, де помітно нервувала та відповіла лише на три запитання. Попри це, Лумер стала на її захист, назвавши критику "невиправданою жорстокістю" та побажавши їй усього найкращого.

Наразі серед імовірних кандидатів на вакантне місце називають заступницю прессекретаря Анну Келлі, консервативного коментатора Скотта Дженнінгса та письменницю Елізабет Піпко. Сам Дональд Трамп у коментарі журналістам зазначив, що не поспішає з новим призначенням.

Зміна поглядів щодо України

Лора Лумер тривалий час просувала проросійські наративи та виступала проти допомоги Києву, однак влітку 2026 року визнала, що перебувала під впливом пропаганди Росії. У липні вона вперше приїхала в Україну, де зустрілася з Володимиром Зеленським та оглянула зруйновані російськими ударами об'єкти. Після цього візиту активістка закликала надати українцям додаткові ракети для систем Patriot.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Лумер також публічно заперечила тезу про те, що війна триває через Зеленського, наголосивши, що справжня причина криється виключно в імперських амбіціях Владіміра Путіна.