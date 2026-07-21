"Я не в России, потому что не пропагандист": блоггерша из окружения Трампа приехала в Украину

В Украину прибыла блогерша из окружения президента США Дональда Трампа – Лора Лумер. Она заявила, что приехала, "чтобы увидеть страну своими глазами".

Об этом она сообщила на своей странице в Х.

Что известно о визите Лоры Лумер в Украину

Лумер опубликовала видео, на котором запечатлено ее прибытие на поезде в Украину.

"Я не в России, потому что я не пропагандист",

– так она подписала свой пост.

Лумер объяснила причины своего визита. Она рассказала, что попытается "найти доказательства пропаганды", которой ее "кормили".

"Я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами. Я попробую найти доказательства пропаганды, которой меня кормили, и если я их не найду, я сообщу всем, чтобы они тоже смогли увидеть свет", – написала она.

Она рассказала, что в первый же день уже видела фотографии мертвых священников в Буче, убитых Россией, братскую могилу, где были похоронены тела убитых христиан после того, как Россия отправила войска из Чечни для массового убийства невинных людей.

Лумер прибыла в Украину: смотрите видео

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq – Laura Loomer (@LauraLoomer) 20 июля 2026

Напомним, что в последние недели Лора Лумер заявляла, что пересмотрела свои взгляды на войну России против Украины. Она утверждала, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды. Также она отмечала, что Россия на самом деле убивает украинцев с помощью дронов и ракет и лжет об "украинских нацистах".