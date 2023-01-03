Лошадь врезалась в толпу в Петербурге – один из мужчин оказался под копытами: видео инцидента

В российском Санкт-Петербурге произошел жуткий инцидент с участием коня. Из-за неадекватных действий мужчины животное испугалось и врезалось в толпу.

Как пишут российские СМИ, лошадь врезалась в толпу на Дворцовой площади Петербурга.

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Дело в том, что неизвестный попытался оседлать коня в карете. Животное испугалось, сбросило мужчину и побежало в толпу. Как следствие – сразу 3 человека пострадали:

43-летний мужчина,

его 8-летний сын и 9-летняя дочь.

Всех троих госпитализировали. Полиция уже задержала извоз. Ее отправили на медосвидетельствование. Вопрос о привлечении извоза к административной ответственности решается.

На место происшествия прибыла скорая помощь, мужчину задержали полицейские. Какое наказание ему грозит – пока неизвестно.

Инцидент в Петербурге: смотрите видео

Заметим, что еще в 2019 году во Львове произошел не менее жуткий случай. В центре украинского города возле Оперного театра на проспекте Свободы, лошади испугались взрыва петарды и вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть. В итоге снесло лавку, где сидела 15-летняя девочка. Она получила перелом левой голени. Ее едва спасли.

Также пострадал один из коней. Животное после инцидента едва дышало. Кроме того, у нее кровоточила нога. Чтобы помочь, спасатели разрезали лавку. На место также прибыл ветеринар и раненого коня забрала машина конюшни.