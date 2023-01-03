Як пишуть російські ЗМІ, кінь врізався в натовп на Палацовій площі Петербурга.

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Річ у тому, що невідомий спробував осідлати коня в кареті. Тварина злякалася, скинула чоловіка і побігла в натовп. Як наслідок – одразу 3 людини постраждали:

43-річний чоловік,

його 8-річний син і 9-річна донька.

Усіх трьох госпіталізували. Поліція вже затримала візницю. Її відправили на медосвідчення. Питання про притягнення візниці до адміністративної відповідальності вирішується.

На місце події прибула швидка допомога, чоловіка затримали поліцейські. Яке покарання йому загрожує – наразі невідомо.

Інцидент у Петербурзі: дивіться відео

Зауважимо, що ще у 2019 році у Львові стався не менш моторошний випадок. У центрі українського міста біля Оперного театру, що на проспекті Свободи, коні перелякалися вибуху петарди та винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину. У підсумку знесло лавку, де сиділа 15-річна дівчинка. Вона отримала перелом лівої гомілки. Її ледь врятували.

Також постраждав один із коней. Тварина після інциденту ледве дихала. Крім того, у неї кровоточила нога. Аби допомогти, рятувальники розрізали лавку. На місце також прибув ветеринар і пораненого коня забрала машина конюшні.