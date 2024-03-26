Лотереи и азартные игры – это разный бизнес, и первый работает по карт-бланшу

Лотереи и азартные игры – это разные вещи. По меньшей мере, лотереи в Украине – это монопольный рынок, а другие азартные игры – абсолютно конкурентная среда, которая регулируется по кардинально другим принципам. Поэтому рынок лотерей тоже требует новых и, главное, своих собственных принципов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Изменения в закон о лотереях

Представьте, закон о лотереях действует еще с 1993 года. Фактически со времен основания Независимой Украины. Соответственно, операторы рынка руководствуются старыми как мир лицензионными условиями, которые разрабатывал Минфин. Даже не вспомню, кто в те времена его возглавлял.

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И вот вроде все сдвинулось с места, и мы ждем изменений в действующее законодательство. Скажу больше, КРАИЛ сейчас активно приобщается к разработке этих изменений.

Получается так, что старый закон уже не действует, а новые изменения еще не наработаны. Поэтому можно сказать, что лотереи на сегодня работают по карт-бланшу. Так не должно быть.

Обидно, что и в новом законодательстве могут быть определенные подводные камни, на которые уже стоит обратить внимание. Очень не хочу, чтобы условия получения лицензий были монопольными, то есть под определенных участников. Никаких конкурсов в лотерейном бизнесе не должно быть.

Новая монополия не нужна

Схема проста: пакет документов, лицензия и пусть работают. Также есть предостережение, что и требования к операторам лотерейного рынка могут быть монопольными, если не вмешаться.

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К примеру, оператор лотерей по закону должен иметь опыт выпуска и проведения лотерей на лотерейном рынке Украины не менее 10 лет. То есть круг сужается. Разве это не монополия?

Поэтому рынок лотерей требует не просто изменений, а качественных изменений. Потому что "новая монополия" на лотерейном рынке в Украине негативно скажется на его развитии. Более того, эта тенденция в разы сократит доходы от лотерейной отрасли. Соответственно бюджет не получит значительных сумм, которые он мог бы получить в условиях конкуренции. Поэтому работаем над новыми изменениями ответственно.

И еще. Прозрачный и конкурентный рынок лотерей – очень привлекательный для международных компаний. Мы уже сейчас с ними держим контакт. Будет обидно, если мы его потеряем.