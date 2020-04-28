Лоукост Ryanair не возобновит все полеты минимум до середины мая

Популярная ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair и ее дочерние компании Lauda, Buzz и Malta Air продолжили ограниченный график полетов до 14 мая. Таким образом, почти 99% самолетов перевозчика будут оставаться непривлеченными.

Этот шаг лоукостер объясняет тем, что много стран в рамках борьбы с коронавирусом ввели ряд ограничений и закрыли свои границы, в том числе и для авиасообщений. Соответствующее сообщение появилось на корпоративном сайте Ryanair.

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В компании добавляют, пока доподлинно неизвестно, до какого времени продлится локдаун. В то же время Ryanair заверил, что они полностью поддерживают все действия правительств стран ЕС и готовы к восстановлению полетов после преодоления пандемии COVID-19.

Мы работаем с правительствами стран ЕС, чтобы оставить минимальное количество рейсов для чрезвычайных ситуаций, хотя их заполняемость очень низкая. На этих рейсах мы дезинфицируем все самолеты. Также расстояние между пассажирами на борту оптимизировали таким образом, чтобы сохранялась социальная дистанция. В то же время просим всех пассажиров контактировать с экипажем, если у них возникли какие-то проблемы,

– подчеркивают в лоукост-авиакомпании.

Заметим, что сейчас Ryanair летает преимущественно между Великобританией и Ирландией, а также из этих стран в Португалию, Нидерланды, Шотландию, Германию и Венгрию. Периодичность рейсов – ежедневно или раз в неделю.



Сообщение Ryanair относительно ограниченного графика полетов

Зауважмио, что большинство рейсов Ryanair отменил еще по 24 марта. Тогда как раз набирала обороты пандемия коронавирус в мире. В компании говорили, что вряд ли они возобновят полеты даже в мае.

В конце апреля лоукостер заявил, что надеется на восстановление:

в июле – 40% полетов за загруженности самолетов на 50-60%;

в августе – 60%;

в сентябре – 80%.

В то же время в компании отметили, что они не возобновят полеты, если авиаперевозчиков обяжут оставлять средние кресла в самолетах свободными для сохранения социальной дистанции.

Кстати Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной до июля



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