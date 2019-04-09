Лоукостер Ernest Airlines открывает рейс на популярное направление из Одессы

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустит рейс из Одессы в столицу Италии - Рим.

Первый прямой рейс между двумя городами состоится 19 апреля, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Одесса".

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Рейс будет выполняться дважды в неделю: каждую пятницу и воскресенье. Вылет из Одессы в пятницу в 00:40, в воскресенье – в 21:40.

Авиабилеты уже доступны в продаже. Цена стартует от 23 евро.

Кроме этого, известный ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть два новых рейса из Харькова и Одессы в польский Познань. Известно, что билеты на рейсы Харьков – Познань и Одесса – Познань появятся в продаже в конце октября.

Что известно о Ernest Airlines?

Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа, от 8 евро за одно место. Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.