Лоукостер Wizz Air объявил об амбициозных планах в отношении Украины

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air работает над планами по расширению своего присутствия на украинском рынке. В то же время здесь готовятся увеличить количество рейсов из Украины.

Об этом стало известно по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и главного исполнительного директора Wizz Air Джозефа Варади, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Варади, со своей стороны, отметил, что украинский рынок авиаперевозок стратегически важен для авиакомпании Wizz Air. Поэтому лоукостер обрабатывает планы по расширению своего присутствия здесь.

В Wizz Air подчеркнули, что среди возможных способов расширения авиакомпании на рынке Украины:

запуск внутренних украинских рейсов,

запуск новых направлений из украинских городов за границу.

Криклий, со своей стороны, отметил, что авиационная отрасль Украины имеет хорошую положительную динамику. Поэтому расширение присутствия Wizz Air будет способствовать ее развитию.

Кроме того, министр отметил, что приоритетные задачи Мининфраструктуры – это:

повышение доступности авиапутешествий для украинцев,

увеличение пассажиропотоков через аэропорты Украины,

развитие региональных аэропортов.

А стратегическая цель ведомства – увеличение доли лоукостов на авиационном рынке до 45%. Достичь такого показателя в Мининфраструктуры хотят на протяжении 2020 года.

Справка! В 2015 – 2018 годах в Украине работала дочерняя компания Wizz Air – Wizz Air Ukraine. Она осуществляла международные рейсы из Киева, Львова, Донецка и Харькова. Теперь же все рейсы в и из Украины выполняет основная компания – Wizz Air Hungary. Слухи о возобновлении деятельности Wizz Air Ukraine ходят с 2018 года.