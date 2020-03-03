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      Wizz Air планує збільшити кількість українських рейсів: розглядають і внутрішні перевезення

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      Wizz Air планує "розширитися" на українському ринку / 24 канал

      Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air працює над планами щодо розширення своєї присутності на українському ринку. Водночас тут готуються збільшити кількість рейсів з України.

      Про це стало відомо за підсумками зустрічі між міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм і головним виконавчим директором Wizz Air Джозефом Вараді, передає пресслужба Мінінфраструктури.

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      Вараді, зі свого боку, зауважив, що український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим для авіакомпанії Wizz Air. Тому лоукостер опрацьовує плани щодо розширення своєї присутності тут.

      У Wizz Air підкреслили, що серед можливих способів розширення авіакомпанії на ринку України:

      • запуск внутрішньо українських рейсів;
      • запуск нових напрямків з українських міст за кордон.

      Криклій, зі свого боку, наголосив, що авіаційна галузь України має гарну позитивну динаміку. Тому розширення присутності Wizz Air сприятиме її розвитку.

      Крім того, міністр зазначив, що пріоритетні завдання Мінінфраструктури – це:

      • підвищення доступності авіаподорожей для українців;
      • збільшення пасажиропотоків через аеропорти України;
      • розвиток регіональних летовищ.

      А стратегічна мета відомства – збільшення частки лоукостів на авіаційному ринку до 45%. Досягти такого показника у Мінінфраструктури хочуть упродовж 2020 року.

      Довідка! У 2018 – 2015 роках в Україні працювала дочірня компанія Wizz Air – Wizz Air Ukraine. Вона здійснювала міжнародні рейси з Києва, Львова, Донецька та Харкова. Наразі ж усі рейси до та з України виконує основна компанія – Wizz Air Hungary. Чутки про відновлення діяльності Wizz Air Ukraine тривають із 2018 року.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Міністерство інфраструктури авіація Wizz Air Новини України Новини політики
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