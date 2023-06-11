Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, к руководству в российской армии допущены люди, которые не могут объективно оценивать реальность.

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Российские генералы некомпетентны, но это не мешает им оставаться на должностях.

Эйдман говорит, что паркетные генералы типа Герасимова и Шойгу, который вообще не имеет отношения к армии, не способны достичь каких-либо результатов. Их единственная тактика – мясные штурмы, которые всегда заканчиваются одинаково.

Единственное, что они научились делать – писать Путину красивые записки. Этого, как видим, достаточно, чтобы сохранять должности и получать награды.

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"Они фактически чиновники. А что самое важное для чиновника – максимально долго сохранять должность. Российские генералы поняли, что не нужно побеждать или совершенствовать свою армию, а достаточно лишь уметь угодить начальству. Нужно описать ситуацию так, чтобы "дедушка" был счастлив", – отметил социолог.

Он добавил, что такая ситуация длится уже много месяцев, но рано или поздно должна закончиться. По своей сути, это напоминает финансовую пирамиду. В то же время, окружение Путина не задумывается о будущем и живет одним днем.

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