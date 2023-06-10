Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он заметил, что Путин никогда не комментировал боевые действия, ведь для него это было что-то далекое. Поэтому этим занимался его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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"О чем это может свидетельствовать: оно боится. Они боятся украинского наступления. Когда он говорит, что мы используем стратегические резервы, а что он знает о наших стратегических резервах?" – отметил Нарожный.

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Ведь информация о стратегических резервах ВСУ – это тайна за семью печатями. Военный эксперт убежден, что контрразведка, СБУ уже "вычистили" тех, кто даже сугубо теоретически мог бы передавать какую-либо информацию.

Что у нас есть в наших стратегических резервах – думаю, для него (Путина – 24 Канал) это загадка. И какого размера эти стратегические резервы,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Все для выводов

Он отметил, что в настоящее время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ проводят тактические действия в Запорожской области.

По мнению военного эксперта, это похоже на разведку боем. Украинские войска заходят небольшими бронированными маневровыми группами после отработки этого участка артиллерией и смотрят, каким будет ответ врага. Таким образом, украинская армия может сделать выводы о продвижении и развитии действий в этом направлении.

Контрнаступление ВСУ