Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он заметил, что Путин никогда не комментировал боевые действия, ведь для него это было что-то далекое. Поэтому этим занимался его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
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"О чем это может свидетельствовать: оно боится. Они боятся украинского наступления. Когда он говорит, что мы используем стратегические резервы, а что он знает о наших стратегических резервах?" – отметил Нарожный.
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Ведь информация о стратегических резервах ВСУ – это тайна за семью печатями. Военный эксперт убежден, что контрразведка, СБУ уже "вычистили" тех, кто даже сугубо теоретически мог бы передавать какую-либо информацию.
Что у нас есть в наших стратегических резервах – думаю, для него (Путина – 24 Канал) это загадка. И какого размера эти стратегические резервы,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Все для выводов
Он отметил, что в настоящее время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ проводят тактические действия в Запорожской области.
По мнению военного эксперта, это похоже на разведку боем. Украинские войска заходят небольшими бронированными маневровыми группами после отработки этого участка артиллерией и смотрят, каким будет ответ врага. Таким образом, украинская армия может сделать выводы о продвижении и развитии действий в этом направлении.
Контрнаступление ВСУ
- Владимир Путин лживо прокомментировал контрнаступление ВСУ. Бункерный дед заявил, что ВСУ "не могут достичь поставленных целей". Он отметил, что Украина якобы использует "стратегические резервы".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведутся оборонительные и контрнаступательные действия. Глава государства отметил, что военные командующие "настроены положительно". Зеленский также прокомментировал заявление Путина. Президент Украины отметил, что важно, что Россия чувствует, что им не долго осталось.
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Минобороны и Генштаб ВСУ держат под контролем информационную ситуацию. Он добавил, что контрнаступление ВСУ будет достаточно эффектным и эффективным.