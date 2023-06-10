Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що Путін ніколи не коментував бойові дії, адже для нього це було щось далеке. Тому цим займався його прессекретар Дмітрій Пєсков та глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

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"Про що це може свідчити: воно боїться. Вони бояться українського наступу. Коли він каже, що ми використовуємо стратегічні резерви, а що він знає про наші стратегічні резерви?" – зауважив Нарожний.

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Адже інформація про стратегічні резерви ЗСУ – це таємниця за сімома печатями. Військовий експерт переконаний, що контррозвідка, СБУ вже "вичистили" тих, хто навіть суто теоретично міг би передавати якусь інформацію.

Що у нас є в наших стратегічних резервах – думаю, для нього (Путіна – 24 Канал) це загадка. І якого розміру ці стратегічні резерви,

– наголосив Павло Нарожний.

Усе для висновків

Він зауважив, що нині заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що ЗСУ проводять тактичні дії в Запорізькій області.

На думку військового експерта, це схоже на розвідку боєм. Українські війська заходять невеличкими броньованими маневровими групами після відпрацювання цієї ділянки артилерією і дивляться, яка буде відповідь ворога. У такий спосіб українська армія може зробити висновки щодо просування та розвитку дій на цьому напрямку.

Контрнаступ ЗСУ