В разведке отреагировали на лживые заявления о якобы подготовке ВСУ к ударам по беларуси
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Продолжаются 141 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Пропагандисты распространяют фейки, что ВСУ якобы готовятся нанести удары по территории беларуси.
Такие сообщения призваны содействовать вовлечению россией Беларуси в широкомасштабную войну против нашего государства. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на лживые заявления российских и белорусских СМИ.
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ВСУ неукоснительно соблюдают нормы международного права
По данным украинской разведки, в последнее время российские и белорусские средства массовой информации активно ведут сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Беларуси.
Среди таких объектов, как одну из приоритетных целей, пропагандисты упоминают, в частности, белорусскую станцию из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".
Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых россией с целью втягивания беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытия военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские территории Украины,
– заявили в ГУР МО.
Отмечается, что подобные публикации о якобы подготовке к ударам Украины по территории Беларуси абсолютно не соответствуют действительности. Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов и при этом неукоснительно соблюдают нормы международного права.
Напомним, что Россия продолжает использовать территорию Беларуси для ударов по объектам в Украине. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ныне российские оккупанты располагают всеми без исключения белорусскими аэродромами.
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