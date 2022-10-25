США и Украина на уровне министров и генштабов обсудили заявление России о "грязной бомбе"

Россия придумала новый фейк: будто бы Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу". США и Украина на уровне министров и генштабов обсудили упреки страны-оккупанта.

Валерий Залужный заявил, что провел разговор с Марком Милли – главой объединенного комитета начальников штабов США. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ему безразлично, какие истории будет придумывать Россия, чтобы убивать украинцев. Он будет все равно защищать свой народ и свою страну.

Обратите внимание Зачем Кремль разгоняет фейки о "грязной бомбе": Мусиенко дал четкие объяснения

Заверил, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а в Вооруженных силах Украины нет ни одного вида оружия массового поражения. Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, – это наша гордость, смелость и жажда победить врага,

– заявил Залужный.

Кроме того, Залужный сообщил Милли, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия по главным направлениям. Целью защитников является:

освободить населенные пункты;

выровнять линию фронта;

занять высоты и выгодные рубежи.

Кулеба провел разговор с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном. Министр охарактеризовал диалог как откровенный и подробный. Темой разговора являлся ядерный шантаж со стороны России.

Кулеба подчеркнул, что благодарен за непреклонную поддержку США.

Резников созвонился с Остином

Министр обороны Алексей Резников созвонился с Ллойдом Остином – руководителем Пентагона. Разговор был дружественным и продуктивным. Резников отметил, что ценит нулевую толерантность США к шантажу.

Кроме того, говорилось о следующем пакете помощи от США.

Заметьте – Шойгу выдал новый бред о "грязной бомбе" Украины: смотрите видео