Соответствующее решение судья огласил вечером 24 января. Лозинский будет носить электронный браслет.

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Что решил суд

Судья ВАКС Ярослав Шкодин заявил, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние ходатайствовали о содержании под стражей Василия Лозинского.

Применить к подозреваемого Лозинского Василия Мироновича 14 февраля 1986 года меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту его фактического проживания,

– заявил судья.

Он уточнил, что речь идет о городе Киеве. Согласно решению суда, Василий Лозинский не имеет права без разрешения следственного детектива, прокурора, следственного судьи или судей покидать место жительства круглосуточно до 22 марта 2023 года включительно.

Более того, суд возложил на Лозинского обязанности:

прибывать на вызовы к следователю и суд;

воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями об обстоятельствах уголовного производства;

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Следует отметить, что прокурор настаивал на том, чтобы Василия Лозинского взяли под стражу с альтернативой внесения 50 миллионов гривен залога.

Судья Ярослав Шкодин заявил, что такая мера пресечения "нивелирует все риски и позволяет на должном уровне защищаться".