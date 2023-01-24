Відповідне рішення суддя Вищого антикорупційного суду оголосив ввечері 24 січня. Лозинський буде носити електронний браслет.

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Що вирішив суд

Суддя ВАКС Ярослав Шкодін заявив, що суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Останні клопотали про тримання під вартою Василя Лозинського.

Застосувати до підозрюваного Лозинського Василя Мироновича 14 лютого 1986 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його фактичного проживання,

– заявив суддя.

Він уточнив, що мовиться про місто Київ. Згідно з рішенням суду, Василь Лозинський немає права без дозволу слідчого детектива, прокурора, слідчого судді або суддів залишати місце проживання цілодобово до 22 березня 2023 року включно.

Ба більше, суд поклав на Лозинського обов'язки:

прибувати на виклики до слідчого і суд;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками щодо обставин кримінального провадження;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Варто зауважити, що прокурор наполягав на тому, щоб Василя Лозинського взяли під варту з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави.

Натомість суддя Ярослав Шкодін заявив, що такий запобіжний захід "нівелює всі ризики та дозволяє на належному рівні захищатися".

Що відомо про справу Лозинського