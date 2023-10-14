Лубинец прибыл в Египет, чтобы помочь украинцам в Секторе Газа: там нет воды, света, связи

Украинский уполномоченный по правам человека прибыл в столицу Египта. Собственно, в Каире Дмитрий Лубинец планирует помогать в налаживании механизма эвакуации граждан нашего государства из Сектора Газа.

В субботу, 14 октября, омбудсмен написал о своем приезде в Египет. По его словам, из-за нападения ХАМАС на Израиль граждане Украины заблокированы в Секторе Газа без света, воды и связи.

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"Ситуация критическая"

Как отметил Лубинец, люди в Секторе Газа находятся в постоянной опасности из-за отсутствия средств существования. Нужно наладить последовательность действий для быстрого их спасения.

Прибыл в Каир, чтобы помочь с настройкой механизма эвакуации наших граждан из Сектора Газа. Там остаются заблокированными граждане Украины. Ситуация критическая. В настоящее время в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, в том числе женщины и дети,

– написал уполномоченный по правам человека.

Кроме того, он отметил, что на вечер 14 октября остается заблокированным пограничный пункт пересечения "Рафах" между Египтом и Сектором Газа. Поэтому президент нашего государства отправил Лубинца в Каир, чтобы он решил этот вопрос.

"Сотрудничаю с Национальной комиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины. В частности, провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб", – констатировал омбудсмен.

Лубинец акцентировал, что цифра 243 украинца не является окончательной. Очевидно, со временем станет известно о большем количестве граждан нашего государства, которые находятся в Секторе Газа.

В то же время в эфире национального телемарафона чиновник вспомнил о договоренностях между Египтом, Израилем и США, согласно которым пункт пропуска "Рафах" должен стать коридором для иностранцев, желающих покинуть Сектор Газа.

За два часа до эвакуации МИД Израиля сообщил, что они по неизвестным причинам не гарантируют безопасность, поэтому отзывают это разрешение. Наш посол отправил ноту протеста. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию граждан Украины и других иностранных государств.

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Следует сказать, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук не подтвердил слухи о гражданах нашего государства, находящихся в плену бойцов ХАМАС. Вместе с тем он отметил важность эвакуации украинцев из Сектора Газа.