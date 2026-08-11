Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно о преследовании представителя омбудсмена?

По словам Лубинеца, он получил информацию о возможной попытке руководителя областного ТЦК и СП инициировать против Крючкова уголовное производство.

Ему могут инкриминировать препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Омбудсмен считает, что такие действия могут быть попыткой вмешаться в работу его представителя и помешать ему защищать права граждан.

Лубинец подчеркнул, что необходимость мобилизации не оправдывает нарушение закона или прав человека.

Он отметил, что проблемой для армии являются не те, кто сообщает о нарушениях, а те, кто отправляет в армию тяжелобольных или непригодных по состоянию здоровья людей.

Лубинец подчеркнул, что его команда не собирается замалчивать такие случаи и будет и впредь реагировать на нарушения прав людей во время мобилизации.

Какие нарушения были выявлены в ТЦК и СП в Закарпатье?

Напомним, ранее Лубинец сообщал о вопиющих нарушениях, которые выявил его представитель Крючков во время проверки военкоматов в Закарпатье.

Больше всего шокировала ситуация в Береговском районном ТЦК и СП. Там сотни людей могли незаконно удерживаться в помещении военкомата, даже если у них были действующие отсрочки. Им не разрешали покидать территорию центра, а отсрочки могли отменять без законных оснований.

В частности, в ходе проверки были выявлены следующие случаи:

блокирования выхода для военнообязанных;

отмены отсрочек без заседаний соответствующих комиссий;

внесения ложных данных в государственную систему.

Чиновники использовали фиктивные рапорты в качестве основания для лишения людей их прав.

Кроме того, на сборном пункте были зафиксированы ненадлежащие условия пребывания: проблемы с санитарным состоянием туалетов, нехватка питьевой воды, белья, одеял и средств гигиены.

Лубинец отметил, что только в течение июля его представитель помог освободить 11 человек, которых, по его данным, незаконно удерживали в этом ТЦК. Еще двух граждан освободили непосредственно во время проверки.

Омбудсмен заявил, что выявленные нарушения могут содержать признаки уголовных правонарушений, в частности незаконного лишения свободы, служебного подлога и превышения полномочий. Материалы проверки он направил в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения расследования.