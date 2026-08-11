Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Что известно о преследовании представителя омбудсмена?
По словам Лубинеца, он получил информацию о возможной попытке руководителя областного ТЦК и СП инициировать против Крючкова уголовное производство.
Ему могут инкриминировать препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.
Омбудсмен считает, что такие действия могут быть попыткой вмешаться в работу его представителя и помешать ему защищать права граждан.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Лубинец подчеркнул, что необходимость мобилизации не оправдывает нарушение закона или прав человека.
Он отметил, что проблемой для армии являются не те, кто сообщает о нарушениях, а те, кто отправляет в армию тяжелобольных или непригодных по состоянию здоровья людей.
Лубинец подчеркнул, что его команда не собирается замалчивать такие случаи и будет и впредь реагировать на нарушения прав людей во время мобилизации.
Какие нарушения были выявлены в ТЦК и СП в Закарпатье?
Напомним, ранее Лубинец сообщал о вопиющих нарушениях, которые выявил его представитель Крючков во время проверки военкоматов в Закарпатье.
Больше всего шокировала ситуация в Береговском районном ТЦК и СП. Там сотни людей могли незаконно удерживаться в помещении военкомата, даже если у них были действующие отсрочки. Им не разрешали покидать территорию центра, а отсрочки могли отменять без законных оснований.
В частности, в ходе проверки были выявлены следующие случаи:
- блокирования выхода для военнообязанных;
- отмены отсрочек без заседаний соответствующих комиссий;
- внесения ложных данных в государственную систему.
Чиновники использовали фиктивные рапорты в качестве основания для лишения людей их прав.
Кроме того, на сборном пункте были зафиксированы ненадлежащие условия пребывания: проблемы с санитарным состоянием туалетов, нехватка питьевой воды, белья, одеял и средств гигиены.
Лубинец отметил, что только в течение июля его представитель помог освободить 11 человек, которых, по его данным, незаконно удерживали в этом ТЦК. Еще двух граждан освободили непосредственно во время проверки.
Омбудсмен заявил, что выявленные нарушения могут содержать признаки уголовных правонарушений, в частности незаконного лишения свободы, служебного подлога и превышения полномочий. Материалы проверки он направил в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения расследования.