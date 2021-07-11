Сергей Лещенко считает, что расследование длится так долго, потому что во времена Петра Порошенко происходил саботаж. Об этом он рассказал в своем видеоблоге "Честная политика".
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"У Бахматюка были близкие друзья во фракции БПП, а генпрокурор Юрий Луценко фактически слил дело в унитаз", – заявил Лещенко.
По его словам, в феврале 2019 года, за месяц до выборов президента, Луценко определил подследственность производства за полицией. Потому что, несмотря на четкие статьи, которые относятся к подследственности НАБУ, у полиции было параллельное дело-клон, и Луценко передал туда все материалы, добавил журналист.
Куда делись материалы дела
"При чем слияние дела Бахматюка в унитаз во времена Луценко происходило в прямом смысле слова", – подчеркнул Лещенко.
Он пояснил, что полиция, которая вела вроде бы расследование, часть доказательств "случайно" потеряла: 100 томов уголовного дела хранились в подвале постороннего предприятия и были затоплены. Иными словами, материальные доказательства просто сгнили в подвале предприятия, проводящего экспертизы.
"Через полгода, в августе 2019 года, когда Луценко продолжал быть генпрокурором, закрыли производство по статье "в связи с отсутствием состава преступления", – подчеркнул журналист.
Дело спасли
Спасти дело удалось лишь тогда, когда сменили генпрокурора. Постановление Луценко отменил тогдашний генпрокурор – Руслан Рябошапка, признавший подследственность в деле за НАБУ.
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"Дело Бахматюка": что известно
- НАБУ и САП сообщили Бахматюку о подозрении в организации завладения 1,2 миллиарда гривен рефинансирования Нацбанка. Позже апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла его под стражу.
- Следствие выяснило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
- Нацбанк, вопреки требованиям законодательства, предоставил положительный ответ. При этом стоимость недвижимости завысили почти в 25 раз.