Сергій Лещенко вважає, що розслідування триває так довго, тому що в часи Петра Порошенка відбувався саботаж. Про це він розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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"Бахматюк мав близьких друзів у фракції БПП, а генпрокурор Юрій Луценко фактично злив справу в унітаз", – заявив Лещенко.

За його словами, у лютому 2019 року, за місяць до виборів президента, Луценко визначив підслідність провадження за поліцією. Бо, попри чіткі статті, які належать до підслідності НАБУ, у поліції була паралельна справа-клон, і Луценко передав туди всі матеріали, додав журналіст.

Куди поділись матеріали справи

"При чому злиття справи Бахматюка в унітаз за часів Луценка відбувалося в прямому сенсі слова", – підкреслив Лещенко.

Він пояснив, що поліція, яка вела начебто розслідування, частину доказів "випадково" втратила: 100 томів кримінальної справи зберігалися в підвалі стороннього підприємства й були затоплені. Іншими словами, матеріальні докази просто згнили в підвалі підприємства, що проводить експертизи.

"Через пів року, у серпні 2019 року, коли Луценко продовжував бути генпрокурором, закрили провадження за статтю "у зв'язку з відсутністю складу злочину", – наголосив журналіст.

Справу врятували

Врятувати справу вдалося лише тоді, коли змінили генпрокурора. Постанову Луценка скасував тодішній генпрокурор – Руслан Рябошапка, який визнав підслідність у справі за НАБУ.

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