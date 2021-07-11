Сергій Лещенко вважає, що розслідування триває так довго, тому що в часи Петра Порошенка відбувався саботаж. Про це він розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика".
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"Бахматюк мав близьких друзів у фракції БПП, а генпрокурор Юрій Луценко фактично злив справу в унітаз", – заявив Лещенко.
За його словами, у лютому 2019 року, за місяць до виборів президента, Луценко визначив підслідність провадження за поліцією. Бо, попри чіткі статті, які належать до підслідності НАБУ, у поліції була паралельна справа-клон, і Луценко передав туди всі матеріали, додав журналіст.
Куди поділись матеріали справи
"При чому злиття справи Бахматюка в унітаз за часів Луценка відбувалося в прямому сенсі слова", – підкреслив Лещенко.
Він пояснив, що поліція, яка вела начебто розслідування, частину доказів "випадково" втратила: 100 томів кримінальної справи зберігалися в підвалі стороннього підприємства й були затоплені. Іншими словами, матеріальні докази просто згнили в підвалі підприємства, що проводить експертизи.
"Через пів року, у серпні 2019 року, коли Луценко продовжував бути генпрокурором, закрили провадження за статтю "у зв'язку з відсутністю складу злочину", – наголосив журналіст.
Справу врятували
Врятувати справу вдалося лише тоді, коли змінили генпрокурора. Постанову Луценка скасував тодішній генпрокурор – Руслан Рябошапка, який визнав підслідність у справі за НАБУ.
"Чесна політика" із Сергієм Лещенком за 10 липня: дивіться відео
"Справа Бахматюка": що відомо
- НАБУ й САП повідомили Бахматюку про підозру в організації заволодіння 1,2 мільярда гривень рефінансування Нацбанку. Пізніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно взяла його під варту.
- Слідство з'ясувало, що в жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
- Нацбанк, всупереч вимогам законодавства, надав позитивну відповідь. При цьому вартість нерухомості завищили майже у 25 разів.