Луценко анонсировал визит в Полтаву – ожидается представление нового прокурора области, – СМИ

Генеральный прокурор Украины анонсировал рабочий визит в Полтаву, который состоится 3 августа. Будет проведено совещание с участием силовиков по всем правонарушениям против украинских общественных активистов.

Об этом сообщил Юрий Луценко во время своего брифинга, который проходил на полигоне ЦСО Альфа под Киевом.

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Интернет-издание "Полтавщина" отмечает, что визит Луценко, вероятно, связан с конкретной миссией – представить коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя – прокурора Дмитрия Чибисова которого он назначил 20 июля.

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