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Луценко анонсував візит до Полтави – очікується представлення нового прокурора області, – ЗМІ

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Очікується представлення нового прокурора Полтавщини
Очікується представлення нового прокурора Полтавщини / news247.com.ua

Генеральний прокурор України анонсував робочий візит до Полтави, який відбудеться 3 серпня. Буде проведено нараду за участі силовиків щодо усіх правопорушень проти українських громадських активістів.

Про це повідомив Юрій Луценко під час свого брифінгу, який проходив на полігоні ЦСО Альфа під Києвом.

Читайте також: У Полтавській області замінували приймальню одного з кандидатів

Інтернет-видання "Полтавщина" зазначає, що візит Луценка, ймовірно, пов'язаний із конкретною місією – представити колективу Прокуратури Полтавської області нового керівника – прокурора Дмитра Чібісова якого він призначив 20 липня.

Дивіться відео: Спільний брифінг ГПУ і СБУ щодо справи Савченко та Рубана

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Полтави Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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