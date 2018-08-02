Луценко анонсував візит до Полтави – очікується представлення нового прокурора області, – ЗМІ
Генеральний прокурор України анонсував робочий візит до Полтави, який відбудеться 3 серпня. Буде проведено нараду за участі силовиків щодо усіх правопорушень проти українських громадських активістів.
Про це повідомив Юрій Луценко під час свого брифінгу, який проходив на полігоні ЦСО Альфа під Києвом.
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Інтернет-видання "Полтавщина" зазначає, що візит Луценка, ймовірно, пов'язаний із конкретною місією – представити колективу Прокуратури Полтавської області нового керівника – прокурора Дмитра Чібісова якого він призначив 20 липня.
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Джерело: 24 Канал
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