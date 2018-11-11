Луценко должен предстать перед правосудием за циничное "захоронение" дел, – Лещенко

Скоро наберется полноценный кабинет министров из бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, которые договорились, или находятся в режиме секретных переговоров о спасении собственной шкуры с действующим генпрокурором Юрием Луценко.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, Юрий Луценко должен не только уйти с поста, но и сам предстать перед правосудием за все то бездействие и помощь соратникам Януковича.



Николай Злочевский

Журналист напомнил, что экс-министр экологии Николай Злочевский закрыл с Луценко все вопросы, путешествует по миру и поставляет газ на предприятия Кононенко и Порошенко и свободно приезжает в Украину. Еще один экс-министр экологии, а затем энергетики Эдуард Ставицкий проходит по делу приватизации Януковичем резиденции Межигорье. К нему на встречу в Израиль прилетали заместители Луценко Евгений Енин и Анжела Стрижевская.

Они являются доверенными лицами Луценко и не только договаривались о способах закрытия дела, но даже хотели выкупить у Ставицкого выдуманный компромат на меня и моих коллег. В связи с этим мною подана жалоба в дисциплинарную комиссию прокуроров – но, помня, как она отмазала Холодницкого, нет никаких надежд и на наказание заместителей Луценко,

– убежден Лещенко.

У министра юстиции в последнем правительстве Януковича Елены Лукаш тоже нет поводов для волнения. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры уже два года не может согласовать подозрение ей о растрате государственных средств.



Юрий Бойко

Журналист добавил, что совершенно спокойно может спать и бывший вице-премьер Юрий Бойко, который был переведен из статуса потенциального подозреваемого в статус свидетеля по делу сжиженного газа Курченко. Дело Раисы Богатыревой, министра здравоохранения Януковича, передали из главного следственного управления Генеральной прокуратуры в прокуратуру города Киева, то есть направили его тихо умирать. Не менее цинично "похоронили" дело министра финансов Юрия Колобова, который был сообщником Януковича и Азарова в деле Укртелекома о хищении из бюджета Украины 25 миллионов долларов.

В целом все эти слитые дела Злочевского, Ставицкого, Лукаш, Бойко, Богатыревой, Колобова – это и есть лицо Юрия Луценко. Это и есть его правительство, которое скрывается за границей, или за депутатской неприкосновенностью, чтобы не отвечать перед законом,

– подчеркнул Лещенко.

Видео полного выпуска "Честная политика" за 11 ноября 2018 года