Луценко має постати перед правосуддям за цинічне "поховання" справ, – Лещенко

Скоро назбирається повноцінний кабінет міністрів з-поміж колишніх соратників екс-президента Віктора Януковича, які домовилися, або перебувають у режимі секретних переговорів про порятунок власної шкіри з чинним генпрокурором Юрієм Луценком.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, Юрій Луценко має не тільки піти з посади, але й сам постати перед правосуддям за всю ту бездіяльність та допомогу соратникам Януковича.



Микола Злочевський

Журналіст нагадав, що екс-міністр екології Микола Злочевський закрив з Луценком усі запитання, подорожує світом та постачає газ на підприємства Кононенка й Порошенка та вільно приїздить до України. Ще один екс-міністр екології, а потім енергетики – Едуард Ставицький – проходить по справі приватизації Януковичем резиденції Межигір'я. До нього на зустріч в Ізраїль прилітали заступники Луценка Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська.

Вони є довіреними особами Луценка і не лише домовлялися про способи закриття справи, але навіть хотіли викупити в Ставицького вигаданий компромат на мене та моїх колег. У зв'язку з цим мною подано скаргу в дисциплінарну комісію прокурорів – але, пам'ятаючи, як вона відмазала Холодницького, немає жодних сподівань і на покарання заступників Луценка,

– переконаний Лещенко.

У міністра юстиції в останньому уряді Януковича Олени Лукаш також немає приводів для хвилювання. Департамент спеціальних розслідувань генпрокуратури уже два роки не може погодити підозру їй щодо розтрати державних коштів.



Юрій Бойко

Журналіст додав, що абсолютно спокійно може спати й колишній віце-прем'єр Юрій Бойко, який був переведений зі статусу потенційного підозрюваного в статус свідка по справі скрапленого газу Курченка. Справу Раїси Богатирьової, міністра охорони здоров'я Януковича, передали з головного слідчого управління Генеральної прокуратури в прокуратуру міста Києва, тобто направили її тихо помирати. Не менш цинічно "поховали" справу міністра фінансів Юрія Колобова, який був спільником Януковича та Азарова у справі Укртелекому про викрадення з бюджету України 25 мільйонів доларів.

Загалом усі ці злиті справи – Злочевського, Ставицького, Лукаш, Бойка, Богатирьової, Колобова – це і є обличчя Юрія Луценка. Це і є його уряд, який ховається за кордоном, або за депутатською недоторканністю, аби не відповідати перед законом,

– наголосив Лещенко.

Відео повного випуску "Чесна політика" за 11 листопада 2018