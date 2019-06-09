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      Луценко не будет участвовать в парламентских выборах, – жена генпрокурора

      91 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 канал

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не будет участником досрочных выборов в Верховную Раду. А вот его жена Ирина на выборы идет. Она в списках "Европейской Солидарности".

      Юрий Луценко не может участвовать в выборах потому, что остается действующим генеральным прокурором. Об этом сообщила его жена Ирина, которая до недавнего времени была представителем пятого президента Петра Порошенко в парламенте, информирует "Громадское".

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      Вместе с тем, Ирина Луценко отметила, что сама является кандидатом в депутаты в партийном списке "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Правда, пока не известно, под каким номером она находится.

      Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии еще со времени, когда завершила работу в комсомольской организации,
      – сказала Луценко.

      Отметим, что 9 июня состоялся партийный съезд политсилы "Европейская Солидарность". На ней была представлена первая десятка списка кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах.

      вибори парламентські вибори
      Первая пятерка партии "Европейская Солидарность" на парламентских выборах: инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики ГПУ Ирина Луценко Юрий Луценко Европейская солидарность
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