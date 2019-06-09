Луценко не будет участвовать в парламентских выборах, – жена генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не будет участником досрочных выборов в Верховную Раду. А вот его жена Ирина на выборы идет. Она в списках "Европейской Солидарности".

Юрий Луценко не может участвовать в выборах потому, что остается действующим генеральным прокурором. Об этом сообщила его жена Ирина, которая до недавнего времени была представителем пятого президента Петра Порошенко в парламенте, информирует "Громадское".

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Вместе с тем, Ирина Луценко отметила, что сама является кандидатом в депутаты в партийном списке "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Правда, пока не известно, под каким номером она находится.

Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии еще со времени, когда завершила работу в комсомольской организации,

– сказала Луценко.

Отметим, что 9 июня состоялся партийный съезд политсилы "Европейская Солидарность". На ней была представлена первая десятка списка кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах.



Первая пятерка партии "Европейская Солидарность" на парламентских выборах: инфографика 24 канала