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      Луценко не братиме участь в парламентських виборах, – дружина генпрокурора

      673 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко не буде учасником дострокових виборів до Верховної Ради. А ось його дружина Ірина на вибори іде. Вона у списках "Європейської Солідарності".

      Юрій Луценко не може брати участь у виборах тому, що залишається діючим генеральним прокурором. Про це повідомила його дружина Ірина, яка донедавна була представником п’ятого президента Петра Порошенка у парламенті, інформує "Громадське".

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      Водночас, Ірина Луценко зазначила, що сама є кандидатом у депутати у партійному списку "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Щоправда, поки не відомо, під яким номером вона перебуває.

      Це мій перший партійний квиток. Я не вступала до партій ще з часу, коли завершила роботу в комсомольській організації,
      – сказала Луценко.

      Зазначимо, що 9 червня відбувся партійний з’їзд політсили "Європейська Солідарність". На ній була представлена перша десятка списку кандидатів у депутати на дострокових парламентських виборах.

      вибори парламентські вибори
      Перша п'ятірка партії "Європейська Солідарність" на парламентських виборах: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Європейська Солідарність" Петра Порошенка: список кандидатів у депутати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Юрій Луценко Ірина Луценко ГПУ Європейська солідарність
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