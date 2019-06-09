Луценко не братиме участь в парламентських виборах, – дружина генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не буде учасником дострокових виборів до Верховної Ради. А ось його дружина Ірина на вибори іде. Вона у списках "Європейської Солідарності".

Юрій Луценко не може брати участь у виборах тому, що залишається діючим генеральним прокурором. Про це повідомила його дружина Ірина, яка донедавна була представником п’ятого президента Петра Порошенка у парламенті, інформує "Громадське".

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Водночас, Ірина Луценко зазначила, що сама є кандидатом у депутати у партійному списку "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Щоправда, поки не відомо, під яким номером вона перебуває.

Це мій перший партійний квиток. Я не вступала до партій ще з часу, коли завершила роботу в комсомольській організації,

– сказала Луценко.

Зазначимо, що 9 червня відбувся партійний з’їзд політсили "Європейська Солідарність". На ній була представлена перша десятка списку кандидатів у депутати на дострокових парламентських виборах.



Перша п'ятірка партії "Європейська Солідарність" на парламентських виборах: інфографіка 24 каналу