Луценко параллельно "подработал" пиарщиком у представителей "Оппоблока", – эксперт

Внесение ГПУ представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула – личный пиар Юрия Луценко. Но обе стороны останутся довольными.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Луценко объяснил, платили ли за встречу Трампа с Порошенко

По словам политолога, с высокой вероятностью с Вилкула и Колесникова снимут депутатскую неприкосновенность, но ничего с ними не случится. Обвинения против них – хозяйственного характера.

Судя по тому, что происходило с другими депутатами, которым предъявили аналогичные обвинения, Вилкулу и Колесникову опасаться серьезных последствий не стоит. Шум будет, будет решение относительно снятия неприкосновенности, а дальше все перейдет в фазу вялого расследования с неопределенной перспективой,

– замечает Фесенко.

При этом эксперт подчеркивает, что Вилкул и Колесников тоже будут довольны. Ведь нардепы, по сути, "получили медаль на грудь". С ними борются, они значимые объекты, против которых борется "режим Порошенко".

"Луценко показывает, как борется с представителями бывшего преступного режима. Но представление генпрокурора частично в пользу Вилкула и Колесникова. Луценко параллельно поработал пиарщиком у представителей "Оппоблока", – считает Владимир Фесенко.

В то же время, по убеждению специалиста, когда таких дел много, а результата – судебных приговоров нет – это будет работать против Луценко. Важно, чтобы были прецеденты, особенно по земельным махинациям, которые были при Януковиче.

Добкин, Вилкул, Кернес, Олесь Довгий – кто-то должен быть наказан, чтобы другим был урок. И в этом ошибка Луценко – громких дел много, а результата нет. Мы не знаем, например, как идет расследование по Добкину, с которого почти год назад сняли неприкосновенность. В каком состоянии это дело? Будет передано в суд? Чем больше таких историй, тем сильнее они будут работать против Луценко. Он получает мгновенный эффект. Но если не будет результатов, генпрокурор проигрывает,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, 25 мая гепрокурор Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. В частности, бывшего главу Днепропетровской ОГА александра Вилкула подозревают в том, что он в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы с земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле с земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.