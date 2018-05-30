Луценко паралельно "підпрацював" піарником у представників "Опоблоку", – експерт

Внесення ГПУ подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опоблоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула – особистий піар Юрія Луценка. Але обидві сторони залишаться задоволеними.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, з високою ймовірністю з Вілкула і Колєснікова знімуть депутатську недоторканність, але нічого з ними не станеться. Звинувачення проти них – господарського характеру.

Судячи з того, що відбувалося з іншими депутатами, яким висунули аналогічні звинувачення, Вілкулу та Колєснікову побоюватися серйозних наслідків не варто. Шум буде, буде рішення щодо зняття недоторканності, а далі все перейде в фазу млявого розслідування з невизначеною перспективою,

– зауважує Фесенко.

При цьому експерт підкреслює, що Вілкул і Колєсніков теж будуть задоволені. Адже нардепи, по суті, "отримали медаль на груди". З ними борються, вони значимі об'єкти, проти яких бореться "режим Порошенка".

"Луценко показує, як бореться з представниками колишнього злочинного режиму. Але подання генпрокурора частково на користь Вілкула і Колєснікова. Луценко паралельно підробив піарником у представників "Опоблоку", – вважає Володимир Фесенко.

Водночас, на переконання фахівця, коли таких справ багато, а результату – судових вироків немає – це працюватиме проти Луценка. Важливо, щоб були прецеденти, особливо по земельним махінаціям, які були при Януковичу.

Добкін, Вілкул, Кернес, Олесь Довгий – хтось повинен бути покараний, щоб іншим був урок. І в цьому помилка Луценка – гучних справ багато, а результату немає. Ми не знаємо, наприклад, як іде розслідування по Добкіну, з якого майже рік тому зняли недоторканність. В якому стані ця справа? Чи буде передано її до суду? Чим більше таких історій, тим сильніше вони працюватимуть проти Луценка. Він отримує миттєвий ефект. Але якщо не буде результатів, генпрокурор програє,

– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 25 травня гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Зокрема, колишнього голову Дніпропетровської ОДА Вілкула підозрюють у том шо він протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району,