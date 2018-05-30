07:51
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 10°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
  • субота
    25°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Луценко паралельно "підпрацював" піарником у представників "Опоблоку", – експерт

720 Читать новость на русском
Луценко робить собі піар?
Луценко робить собі піар? / ГлавкІнфо

Внесення ГПУ подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опоблоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула – особистий піар Юрія Луценка. Але обидві сторони залишаться задоволеними.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Луценко з США пояснив, чи платили за зустріч з Трампа з Порошенком

За словами політолога, з високою ймовірністю з Вілкула і Колєснікова знімуть депутатську недоторканність, але нічого з ними не станеться. Звинувачення проти них – господарського характеру.

Судячи з того, що відбувалося з іншими депутатами, яким висунули аналогічні звинувачення, Вілкулу та Колєснікову побоюватися серйозних наслідків не варто. Шум буде, буде рішення щодо зняття недоторканності, а далі все перейде в фазу млявого розслідування з невизначеною перспективою,
– зауважує Фесенко.

При цьому експерт підкреслює, що Вілкул і Колєсніков теж будуть задоволені. Адже нардепи, по суті, "отримали медаль на груди". З ними борються, вони значимі об'єкти, проти яких бореться "режим Порошенка".

"Луценко показує, як бореться з представниками колишнього злочинного режиму. Але подання генпрокурора частково на користь Вілкула і Колєснікова. Луценко паралельно підробив піарником у представників "Опоблоку", – вважає Володимир Фесенко.

Водночас, на переконання фахівця, коли таких справ багато, а результату – судових вироків немає – це працюватиме проти Луценка. Важливо, щоб були прецеденти, особливо по земельним махінаціям, які були при Януковичу.

Добкін, Вілкул, Кернес, Олесь Довгий – хтось повинен бути покараний, щоб іншим був урок. І в цьому помилка Луценка – гучних справ багато, а результату немає. Ми не знаємо, наприклад, як іде розслідування по Добкіну, з якого майже рік тому зняли недоторканність. В якому стані ця справа? Чи буде передано її до суду? Чим більше таких історій, тим сильніше вони працюватимуть проти Луценка. Він отримує миттєвий ефект. Але якщо не буде результатів, генпрокурор програє,
– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 25 травня гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Зокрема, колишнього голову Дніпропетровської ОДА Вілкула підозрюють у том шо він протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району,

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Михайло Добкін Опозиційний блок Юрій Луценко Олександр Вілкул
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 02:23 "Путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів"
Блог Соцмережі 485
Аркадія Бабченка вбили у Києві: чим прославився журналіст
сьогодні, 02:06 Аркадія Бабченка вбили у Києві: чим прославився журналіст
Соломія Ніколайчук 1709
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 00:16 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1421
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
29 травня, 23:12 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
1355
Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
29 травня, 23:02 Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
2876
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук