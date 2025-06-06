Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Максима Козицького.

Зверніть увагу Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе наслідки масованої атаки 6 червня

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Які наслідки атаки на Львівщину 6 червня

Цієї ночі російські загарбники атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Посадовець подякував за це протиповітряній обороні.

Козицький повідомив, що внаслідок атаки Росії на Львівщину пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.

Окрім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада обленерго.

Начальник ОВА зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.