Луценко передал дело херсонской чиновницы Гандзюк в СБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал дело о нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк в Службу безопасности Украины.

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несокрушим. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие центральному аппарату СБУ", – сообщил Луценко.

Также он добавил, что запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур в связи с серией нападений на общественных активистов.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана.