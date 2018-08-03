13:38
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Луценко передал дело херсонской чиновницы Гандзюк в СБУ

25 Читати новину українською
Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал дело о нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк в Службу безопасности Украины.

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Нападение с кислотой на Гандзюк: Аброськин сообщил о важном шаге чиновницы

"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несокрушим. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие центральному аппарату СБУ", – сообщил Луценко.

Также он добавил, что запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур в связи с серией нападений на общественных активистов.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана.

Теги: Новости Украины Новости Херсона СБУ Юрий Луценко Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
сегодня, 13:01 Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сегодня, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сегодня, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Курс валют на 3 августа: европейская валюта существенно подешевела
 сегодня , 08:30
Прокуратура подтвердила, что за рулем одной из машин, которая попала в ДТП в Киеве, был сотрудни
 22 июня 2013 , 17:32 0
Топ-новости: "Ворскла" и "Александрия" не берут пример с украинских легионеров в Европе, "Динамо" дороже "Шахтера"
 29 июля 2016 , 07:30
Барселона подтвердила, что Неймар хочет покинуть клуб
 2 августа 2017 , 13:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук