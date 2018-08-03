Луценко передав справу херсонської чиновниці Гандзюк до СБУ
Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав справу про напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк до Служби безпеки України.
Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний. Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", – повідомив Луценко.
Також він додав, що запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур у зв'язку з серією нападів на громадських активістів.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.
Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.
Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону.