Луценко пойдет в политику после выборов: назвал вероятного союзника

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует подготовиться и перейти в украинскую политику после президентских выборов в 2019 году "в случае любого их результата".

Об этом глава прокуратуры рассказал в беседе с "Цензор.нет".

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Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) ... нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом исходе я намерен подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть –при любом исходе выборов,

– заявил Луценко.

Генпрокурор также сообщил, с кем может объединиться в будущей политической кампании. По словам Луценко, он ведет переговоры с мэром Киева Виталием Кличко.

"Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", – сообщил генпрокурор.

Луценко также вспомнил, что никогда не переступил закон, находясь на руководящих должностях и не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных.

"Осторожность – это не про меня. Я никогда не сходил с Майдана, будучи на любых должностях. И упорно пытаюсь доказать, что пребывание у государственной власти может быть эффективным. Уверен, что у меня есть чем отрапортовать за эти годы в ГПУ" , – подытожил генпрокурор.

Ранее стало известно о рекордной зарплате заместителя Луценко.