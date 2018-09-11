12:45
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 15°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Луценко пойдет в политику после выборов: назвал вероятного союзника

140 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / 24 канал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует подготовиться и перейти в украинскую политику после президентских выборов в 2019 году "в случае любого их результата".

Об этом глава прокуратуры рассказал в беседе с "Цензор.нет".

Читайте также: Луценко анонсировал привлечение к уголовной ответственности народного депутата: известна причина

Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) ... нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом исходе я намерен подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть –при любом исходе выборов,
– заявил Луценко.

Генпрокурор также сообщил, с кем может объединиться в будущей политической кампании. По словам Луценко, он ведет переговоры с мэром Киева Виталием Кличко.

"Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", – сообщил генпрокурор.

Луценко также вспомнил, что никогда не переступил закон, находясь на руководящих должностях и не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных.

"Осторожность – это не про меня. Я никогда не сходил с Майдана, будучи на любых должностях. И упорно пытаюсь доказать, что пребывание у государственной власти может быть эффективным. Уверен, что у меня есть чем отрапортовать за эти годы в ГПУ" , – подытожил генпрокурор.

Ранее стало известно о рекордной зарплате заместителя Луценко.

 

Теги: Новости Украины Юрий Луценко Новости политики ГПУ Виталий Кличко Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
сегодня, 10:00 Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Онищенко заявил, что обострение а Авдеевке организовал Порошенко
 7 февраля 2017 , 09:57
Неподалеку от Одессы из-за оползня обвалилась целая улица
1 марта 2017 , 15:47
"Донбасс Арену" для "Шахтера" не сможет заменить ни один другой стадион, – гендиректор клуба
 16 августа 2016 , 11:41
В Украине будут производить компоненты для Volkswagen
 7 июня , 17:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук