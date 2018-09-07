Заместитель Луценко получил рекордную зарплату: шокирующая сумма

Заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук задекларировал в конце августа 2018 доход в 425340 гривен. Предыдущие месяцы 2018 года Столярчук получал скромную заработную плату – около 116 тысяч гривен.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Оклад заместителя Луценко – лишь 32 тысячи гривен, остальная часть заработной платы в ГПУ – это надбавки, доплаты, материальная помощь и премии.

Ответ на журналистский запрос



Оклад заместителя Луценко – всего 32 тысячи гривен



Ответ журналистам относительно зарплаты заместителя Луценко

Напомним, в прошлом году Юрий Столярчук получил выговор от дисциплинарной комиссии прокуроров за закрытие эпизода о земельном рейдерстве в деле Пшонки. Это должно было лишить заместителя Генпрокурора премий, по крайней мере, на месяц. Однако Юрий Луценко проигнорировал решение КДКП и не подписал приказ о применении наказания в отношении Столярчука. Наоборот, сразу после наложения взыскания комиссией Столярчука премировали – в размере 140% должностного оклада.