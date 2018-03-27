Луценко рассказал новые детали подготовки теракта в Киеве Савченко и Рубаном: видео

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, часть вооружения, которое виз Владимир Рубин с оккупированной территории Донецкой области, изготавливали только оккупанты.

Кроме того, по словам Юрия Луценко, минометный обстрел Киева планировали осуществить с Труханова острова или баржи на Днепре. Об этом он заявил на телеканале ICTV.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже когда им казалось, что они завербовали целый полк спецназа, не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. Я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, первых попыток штурмов Октябрьского дворца, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью по дестабилизации", – убежден Юрий Луценко.

Читайте также: Генпрокуратура взялась за кума Путина Медведчука по делу о теракте Савченко

Также Луценко добавил, что за терактом в Киеве последовал бы наступление российских войск во главе с президентом беглым Виктором Януковичем.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенной из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.