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Луценко розповів нові деталі підготовки теракту у Києві Савченко та Рубаном: відео

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Юрій Луценко
Юрій Луценко

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, частину озброєння, яке віз Володимир Рубін з окупованої території Донецької області, виготовляли тільки окупанти.

Окрім того, за словами Юрія Луценка, мінометний обстріл Києва планували здійснити з Труханового острова або з баржі на Дніпрі. Про це він заявив на телеканалі ICTV.

"Ми прекрасно розуміємо, що Рубан та Савченко, навіть коли їм здавалося, що вони завербували цілий полк спецназу, не могли діяти окремо від якогось більш глобального плану. Я особисто вважаю, що події по дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, перших спроб штурмів Жовтневого палацу, які демонстрували прихильники Саакашвілі, були частиною по дестабілізації", – переконаний Юрій Луценко.

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Також Луценко додав, що за терактом у Києві послідував би наступ російських військ на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Новини України Затримання Савченко Надія Савченко Юрій Луценко Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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