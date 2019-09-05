Луценко удалось переплюнуть всех одиозных предшественников, – Лещенко

В украинской истории были разные генпрокуроры. Были такие, которые старались не высовываться и тихо досидеть до пенсии. Были люди, которые приумножали состояние. Были те, которые послушно выполняли указания президента и строили особняки в стиле Виктора Пшонки. И никто из них не сравнится с Юрием Луценко.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

К теме: Как подчиненный Луценко вмешивался в дело Калетника: закрытие дела "диктаторских законов"

Он подчеркнул, что генпрокурор Юрий Луценко с позором уходит с должности. А напоследок решил затормозить расследования по делам денежных мешков из окружения Януковича.

Кроме этого, Лещенко вспомнил, как в мае 2016 года Луценко говорил, что идет в прокуратуру, чтобы сломать систему. Обещал наказать соратников Януковича и декларировал, что хватит одного года.

В итоге, он стал едва ли не рекордсменом по сроку содержания на посту. Он сидел в кресле столько же, сколько Виктор Пшонка, с которого рисовали карикатурный образ прокурора,

– отметил экс-нардеп.

"Выступая в парламенте перед голосованием за отставку Луценко хвастался тем, что "разрушил НКВД-шную систему", хотя такого использования правоохранительной системы в политических целях не помнят даже во времена Януковича и Кучмы", – добавил Лещенко.

И объяснил, что тогда прокуратура работала по нескольким оппонентам власти. А вот во времена Луценко ведомство превратилось в стол заказов, где дела десятками закрывались и открывались по договоренности с президентом, олигархами, соратниками по партии или зарубежными друзьями.

Кроме этого, Лещенко заверил, что вместо того, чтобы наказать соратников Януковича, Луценко стал для них спасательным кругом.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко за 5 сентября 2019 года