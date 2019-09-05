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      Луценку вдалося переплюнути всіх одіозних попередників, – Лещенко

      319 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / apostrophe.ua

      В українській історії були різні генпрокурори. Були такі, що намагалися не висовуватися й тихо досидіти до пенсії. Були люди, які примножували статки. Були ті, які слухняно виконували вказівки президента та будували маєтки в стилі Віктора Пшонки. Та ніхто з них не зрівняється з Юрієм Луценком.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив екснардеп Сергій Лещенко.

      До теми: Як підлеглий Луценка втручався у справу Калєтніка: закриття справи "диктаторських законів"

      Він наголосив, що генпрокурор Юрій Луценко з ганьбою йде з посади. А наостанок вирішив загальмувати розслідування по справах грошовитих мішків з оточення Януковича.

      Крім цього, Лещенко пригадав, як в травні 2016 року Луценко казав, що йде в прокуратуру, аби зламати систему. Обіцяв покарати соратників Януковича й декларував, що вистачить одного року.

      У підсумку, він став ледь не рекордсменом за терміном тримання на посаді. Він сидів у кріслі стільки ж, скільки Віктор Пшонка, з якого малювали карикатурний образ прокурора,
      – зазначив екснардеп.

      "Виступаючи у парламенті перед голосуванням за відставку, Луценко хвалився тим, що "зруйнував НКВД-шну систему", хоча такого використання правоохоронної системи в політичних цілях не пам'ятають навіть за часів Януковича та Кучми", – додав Лещенко.

      Й пояснив, що тоді прокуратура справді працювала по кількох опонентах влади. А от в часи Луценка відомство перетворилося на стіл замовлень, де справи десятками закривалися та відкривалися за домовленості з президентом, олігархами, соратниками по партії або закордонними друзями.

      Крім цього, Лещенко запевнив, що замість того, щоб покарати соратників Януковича, Луценко став для них рятівним колом. 

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 5 вересня 2019 року

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Відеоблоги Сергій Лещенко - новини Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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