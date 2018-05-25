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Луценко внес представление на еще одного "оппоблоковца"

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Юрий Луценко
Юрий Луценко / 24 Канал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обнародовав соответствующий документ.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР,
– отметила Сарган.

Дмитрий Колесников попал в Верховную Раду 8-го созыва по списку партии "Оппозиционный блок", в котором шел под 21-м номером. Был также нардепом 6-го созыва от Партии регионов.

В 2012-2014 годах был главой Днепропетровской ОГА, а два года до этого был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова.

Напомним, 15 мая генпрокурор подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности другого народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Ранее Луценко анонсировал, что намерен внести в Раду представления на 5 нардепов.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Верховная Рада Оппозиционный блок Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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