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ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Луценко вніс подання на ще одного "опоблоківця"

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, оприлюднивши відповідний документ.

Новина доповнюється

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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