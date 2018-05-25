Луценко вніс подання на ще одного "опоблоківця"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, оприлюднивши відповідний документ. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР. pic.twitter.com/repIHLwSPt — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 травня 2018 р. Новина доповнюється